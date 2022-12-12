عرض سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو في الدوحة

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - عرضت شركة لامبورجيني سيارتها الجديدة لامبورجيني "هوراكان ستيراتو"، لكبار الضيوف وممثلي الصحافة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في صالة العرض العائمة بالعاصمة القطرية الدوحة.



وبهذه المناسبة، أتيحت الفرصة للضيوف لتجربة السيارة الجديدة مع متخصصي برنامج التخصيص 'آد برسونام' Ad Personam، والاختيار من بين الكثير من الألوان والعديد من الخيارات الأخرى.



تتميز سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو عن الإصدارات الأخرى من لامبورجيني بارتفاعها عن الأرض (44 مم) ، مع نظام تعليق أكثر تطورا ومساحة أكبر من الأمام والخلف.



علاوة على ذلك، يتميز تصميم السيارة بنظام حماية أمامي أسفل الهيكل من الألومنيوم، مع أقواس عجلات قوية ومداخل هواء على الغطاء الخلفي.



وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لامبورجيني : تمثل هوراكان ستيراتو تتويجًا لمشروع تطوير يجسد بالكامل فلسفة الشركة. (أنسامد).



