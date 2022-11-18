إيطاليا: حاسوب عملاق إيطالي رابع أسرع كمبيوتر في العالم

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - أعلن مدير مركز تشينكا Cineca للحوسبة خلال فاعلية "اس سي 22"، في مدينة دالاس في تكساس أن حاسوبا إيطاليا فائقا أصبح الآن رابع أسرع كمبيوتر في العالم.



وأوضح المسؤول، أن الحاسوب يتمتع بـ "لينباك" عالي الأداء والذي يبلغ 174.7 بيتافلوب، الأمر الذي جعل الحاسوب يتخطى الكمبيوتر العملاق الأوروبي "ليوناردو"، وأخرين، في قائمة أفضل "500 حاسوب"، وينتقل إلى المركز الرابع في تصنيف معدل السرعة العالمية للحواسيب.



ويتم تمويل مركز تشينكا من قبل Eurohpc Ju والجامعة الإيطالية ووزارة الأبحاث، ويعد أكبر مركز للحوسبة في إيطاليا، وواحد من أهم مراكز الحوسبة في جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



