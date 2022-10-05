ايطاليا: صندوق الاستثمار وارمونيا يستحوذون علي كويك

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - اكملت شركتي اس جي ار و ارمونيا اس جي ار على الأغلبية في حصة رأس مال مجموعة كويك في رافينا والتي تعمل في مجال انتاج وتسويق معدات القوارب.



تأسست شركة كويك في عام 1983 بمبادرة من عائلة مارزوكو، وهي متخصصة في إنتاج المثبتات الجيروسكوبية وأنظمة المناورة والزجاج والإضاءة وشواحن البطاريات والعاكسات والمراجل والملحقات ذات الصلة لليخوت العادية والفاخرة، سواء اليخوت الشراعية أو اليخوت ذات المحركات.



وتشرف المجموعة بشكل مباشر على الأسواق الدولية الرئيسية في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ويعمل لديها حوالي 270 موظفًا، مع تقدير إيرادات موحدة تزيد عن 65 مليون يورو.



وستظل عائلة مارزوكو على رأس الشركة، مع ميشيل مارزوكو الذي سيستمر في شغل منصب الرئيس التنفيذي. (أنسامد).



