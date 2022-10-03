ريان جوسلينج بطل الحملة الدعائية لحقائب غوتشي

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - اختير الممثل وكاتب السيناريو والمخرج والموسيقي الكندي ريان جوسلينج بطل الحملة الدعائية الجديدة لحقائب غوتشي، العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة للأزياء والسلع الجلدية.



يضع المدير الإبداعي لدار أزياء "غوتشي" أليساندرو ميشيل، من خلال عدسة المصور غلين لوتشفورد، الحملة في بُعد يشبه الحلم يتجاوز الحدود التي تفصلها عن الواقع لتخبرنا عن الحاضر المبني على الخيال.



وجاءت مجموعة Gucci Savoy لتقدم الاقتراحات النموذجية لحقائب السفر مع إعطاء قيمة لذاكرة أصول العلامة التجارية التي عملت علي تطويراكتشافات عوالم وطرق ثقافية مختلفة.



يقول أليساندرو ميشيل : لم تكن الرحلة بالنسبة لغوتشي رحلة مادية أبدا لان غوتشي هي العلامة التجارية التي رافقت فنانين وكتاب وممثلين ومخرجي هوليود في رحلاتهم.



وتابع : لهذا السبب أردت من الحملة الإعلانية أن تخبرنا ببعد يسافر فيه بطل الحملة إلى اللامكان، إلى مكان عقلي قبل كل شيء. وهو نفس الشيء بالنسبة لأولئك الذين اختاروا غوتشي في الماضي والحاضر لأنهم يفهمون معنى الإبداع من خلال بناء أماكن خيالية. (أنسامد).



