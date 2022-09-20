ايطاليا: مشروع انتاج يخوت فاخرة صديقة للبيئة

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - تعمل جامعة بيزا الايطالية علي مشروع " ساكسس- النجاح" و الذي يقوم علي انتاج اليخوت الفاخرة ذات الانبعاثات المنخفضة و هو مشروع تم الاعلان عنه بشكل رسمي في ليفورنو في فيلا ليتيزيا.



و تقول الجامعة ان هدف المشروع هو تحسين التنسيق بين الشركات في منطقة توسكان للقوارب التي تصنع اليخوت الفاخرة لانتاج قوارب ذات تاثير أقل علي البيئة ولها في نفس الوقت تاثيراً اجتماعياً كبيراً وعائداً اقتصادياً مرضياً. وتوضح سارة سكيبيوني ، الحاصلة على درجة الدكتوراه مؤخرًا في اقتصاديات الأعمال والإدارة من جامعة بيزا ان " المشروع سيؤدي إلى زيادة الوعي والاستدامة والكفاءة في إنتاج هذا القطاع الاستراتيجي ، وهو ما يمكن أن يترجم إلى ميزة تنافسية مستدامة للمشغلين في سلسلة التوريد ، إلى جانب الفوائد ذات الصلة من النواحي البيئية والاجتماعية ".



ويتم تمويل مشروع النجاح لمدة عامين بشكل مشترك من قبل منطقة توسكانا وجامعة بيزا ، ولا سيما من قبل مركز الخدمات بجامعة 'Sistemi Logistici' في ليفورنو ، وهو أيضًا المدير العلمي للمبادرة. (أنسامد).



