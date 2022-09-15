فيراري تكشف عن سيارة بوروسانجوي رباعية الدفع

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - كشفت شركة فيراري عن سيارتها الجديدة ذات الدفع الرباعي بوروسانجوى موديل 2023، ومن المتوقع أن يصدر منها في المستقبل طراز هجيني، وتحتوي سيارة بوروسانجوى علي محرك 12 أسطوانة، مقترن بعلبة تروس مزدوجة، وتنتج سيارة بوروسانجوي قوه تصل إلي 830 حصانا.



تطمح شركة فيراري في أن تحتوي موديلاتها على 60 % من مجموعة نقل حركة هجينة أو كهربائية بالكامل بحلول عام 2026، وستكون سيارة بوروسانجو الجديد أحد هذه النماذج.



وعندما يتم البدء في بيع سيارة فيراري بوروسانجوي ستحد فيراري من إنتاجها حيث ترغب فيراري في تقليل المبيعات إلى أقل من 20 % من عمليات التسليم السنوية.



تسعي شركة فيراري إلى تطوير سيارة دفع رباعي للتكيف مع اتجاهات المستهلكين، حيث أنها قدمت من قبل سيارة أستون مارتن، وبنتلي، ولامبورجيني، ورولز رويس على التوالي سيارات DBX، بنتايجا، أروس، كولينان وحققت تلك السيارات نجاحات باهرة. (أنسامد).



