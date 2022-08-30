الانتهاء من ترميم تماثيل"خيول نيفولا وشتين" في عام 2023

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - سيتم الانتهاء من ترميم الخيول المعروفة باسم "خيول نيفولا وشتين"في خريف عام 2023 بعد ان قامت فرق من الخبراء بتخطي العديد من التحديات للتغلب على مشاكل إعادة إحياء التماثيل التي صممها النحات الايطالي كوستانينو نيفولا والمعماري الامريكي ريتشارد شتاين في الستينيات ووضعت في مدخل مجمع الإسكان الاجتماعي في أبراج وايز، في مدينة مانهاتن الامريكية.



أعلن فريق باكت رينيسانس كولابوريتيف التابع لجمعية نيويورك التي تتعامل مع مشاريع إعادة تطوير منطقة ابراج وايز وقسم ترميم المنحوتات الذي قام في هذه الأيام بزيارة متحف نيفولا بمدينو اوراني الايطالية في مسقط رأس نيفولا بمقاطعة نورو بولاية سردينيا.



تعرضت الخيول لأضرار بالغة أثناء نقلها ، بسبب تجديد المجمع السكني: لذلك تم إزالتها بدقة للحفاظ علي الأرجل الخرسانية ونقلها على متن جرافة الي مستودع امن حيث خضعت لعملية الترميم.



كانت الخيول الصغيرة، على سبيل المثال، قد تضررت من التخريب بالفعل في وقت تركيبها، لذلك احتاجت إلى عناية خاصة لإعادة بنائها خاصة انها لم تخضع لاي عملية صيانة طويلة،.كما تم اضافة الاسمنت الي قاعدة التماثيل مما جعل السيقان تبدو أقصر.



كان كوستانتينو نيفولا نحاتًا إيطاليًا ونحاتًا معماريًا ورسام جدارية ومصممًا ومعلمًا. وقد ولد في سردينيا، وبدأ حياته المهنية بالفعل عندما فر من الفاشية إلى باريس في عام 1938، متجهًا إلى الولايات المتحدة عام 1939 وتوفي عام 1988. (أنسامد).



