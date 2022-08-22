مجموعة "سي جروب" الإيطالية تفتتح مركز جديد بالولايات المتحدة

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - افتتحت '' مجموعة البحر الإيطالية" (سي جروب ) المشغل العالمي لليخوت الفاخرة، أول متجررئيسي للمجموعة في الولايات المتحدة، في إيست هامبتون، لونغ آيلاند، وهي منطقة رئيسية للقطاع البحري على الساحل الشرقي لأمريكا.



ويمثل افتتاح مركز رئيسي للمجموعة علامة فارقة أخرى في خطة التوسع التجاري للمجموعة في الولايات المتحدة وسيساعد في توصيل فلسفة المجموعة والعلامات التجارية وخطوط الانتاج التجارية في صالة العرض باسلوب امريكي كلاسيكي.



وتضم قاعة العرض يخت ضخم بطول 80 مترًا تم بيعه في ديسمبر 2021، وتكنومار لامبورجيني 63، الذي قوبل بحماس واهتمام كبيرين من السوق البحرية الأمريكية.



وصرح جيوفاني كوستانينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الإيطالية "يتيح لنا افتتاح صالة العرض هذه تقديم علاماتنا التجارية في مكان مرجعي في عالم الفخامة الأمريكية".



مجموعة البحر الإيطالية (سي جروب ) هي واحدة من أكبر الشركات في صناعة اليخوت الدولية وهي علامة بارزة في بناء اليخوت والسفن.



(أنسامد).



