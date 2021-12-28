إكسبو دبي: رقم قياسي للزائرين في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - قالت مصادر يوم الثلاثاء إن عدد زوار إكسبو دبي 2020 سجل رقما قياسيا خلال فترة عيد الميلاد، حيث توافد الزوار على المعرض العالمي خلال العطلة ، وارتفع عددهم بأكثر من مليون عن الأسبوع السابق ، ووصلوا إلى 8067.012 ، وهو أكبر زيادة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر.



كما ارتفعت الزيارات عبر الإنترنت إلى المعرض الافتراضي إلى 37 مليونا ، حيث شارك أكثر من ثلاثة ملايين طفل حول العالم في جلسات تعليمية عن بعد بست لغات على مدار العشرين يومًا الماضية.



يتم تشجيع المشاركة عبر الإنترنت وسط موجة COVID من Omicron التي شهدت زيادة إجراءات الصحة والسلامة في إكسبو. (أنسامد).



