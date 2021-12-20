تصاميم جديدة للعلامة التجارية "بالدينيني" مع "آرثر أربيسر"

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - بدأت العلامة التجارية للأحذية Romagna Baldinini عملية إعادة التصميم من خلال إطلاق تعاون مع المصمم النمساوي Arthur Arbesser.



ستتم عرض المجموعة الكبسولة في Pitti Uomo ،أهم منصة في العالم لملابس الرجال ، في يناير 2022 ، مع حدث مجدول في اليوم الأول من المعرض: سيتم عرض خمسة عارضين رجال وخمسة نساء ، تكريما لتراث العلامة التجارية مع لمسة عصرية.



تشتمل المجموعة على أحذية بدون كعب ، وأحذية بأربطة ، وأحذية كاحل مستوحاة من ولاية تكساس مزينة برسومات بيضاء-سوداء وأحذية طويلة بنقوش بصرية. (أنسامد).



