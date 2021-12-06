إيطاليا تضع خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على وضع برنامجا استراتيجيا للذكاء الاصطناعي 2022-2024.



ويتضمن البرنامج الجديد وضع 24 سياسة سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاثة المقبلة لتعزيز نظام الذكاء الصناعي في إيطالي، عبر تعزيز المهارات وبرامج البحث والتطوبي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشي مع الاستراتيجية الأوروبية.



البرنامج الجديد هو نتاج تعاون بين وزارة الجامعات والبحوث ووزارة التنمية الاقتصادية ووزير الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، وبدعم من فريق العمل المعني بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تضم عدد من الباحثين.



وقالت وزيرة الجامعات والبحوث، ماريا كريستينا ميسا، "نظام البحث والتدريب الإيطالي جاهز لقيادة تعزيز هذا القطاع"، مضيفا، "الاستراتيجية هي فرصة غير عادية للنمو التنافسي، نحن نخلق الظروف للشباب الإيطاليين، وخاصة النساء، الذين يقررون الاستثمار في الدورات والبحوث حول الذكاء الاصطناعي". (أنسامد).



