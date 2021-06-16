جولة في صقلية ، إعادة تمثيل سباق تارغا فلوريو التاريخية

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - انتهت الجولة الثلاثين لسباق جيرو دي سيسيليا والتي شارك فيها 120 متسابق من جميع انحاء ايطاليا و من خارجها.



و تعد تلك الجولة المرحلة الاولي والافتتاحية من سلسلة سيركويتو دي كولوري و هي مرحلة ذات صبغة تاريخية ثقافية و عاطفية في ان واحد .



يستحضر Giro di Sicilia ، الذي نظمه نادي السيارات المخضرم Panormus ، السباق القديم الذي ابتكره Vincenzo Florio في عام 1912 بهدف استخدام سباقات السيارات لتعريف العالم اجمع بالجزيرة .



بعد مرور ما يقرب من مائة عام ، يسترجع Panormus والأندية الصقلية الأخرى التي يرأسها ASI و المروجون للثقافة شغفهم برياضة السيارات التاريخية.



جاء Giro di Sicilia 2021 إلى الحياة من Villa Airoldi Park ، موطن نادي الجولف الذي يحمل نفس الاسم في قلب باليرمو ، حيث بدأت المقدمة بالتسلق الكلاسيكي إلى Monte Pellegrino ، مشهد تجربة زمنية (أيضًا اخترعها فينسينزو فلوريو ، عام 1908) واستمر حتى التسعينيات. (أنسامد).



