جولة في صقلية ، إعادة تمثيل سباق تارغا فلوريو التاريخية

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - انتهت الجولة الثلاثين لسباق جيرو
دي سيسيليا والتي شارك فيها 120 متسابق من جميع انحاء ايطاليا و من
خارجها.
و تعد تلك الجولة المرحلة الاولي والافتتاحية من سلسلة سيركويتو دي
كولوري و هي مرحلة ذات صبغة تاريخية ثقافية و عاطفية في ان واحد .
يستحضر Giro di Sicilia ، الذي نظمه نادي السيارات المخضرم
Panormus ، السباق القديم الذي ابتكره Vincenzo Florio في عام 1912
بهدف استخدام سباقات السيارات لتعريف العالم اجمع بالجزيرة .
بعد مرور ما يقرب من مائة عام ، يسترجع Panormus والأندية الصقلية
الأخرى التي يرأسها ASI و المروجون للثقافة شغفهم برياضة السيارات
التاريخية.
جاء Giro di Sicilia 2021 إلى الحياة من Villa Airoldi Park ، موطن
نادي الجولف الذي يحمل نفس الاسم في قلب باليرمو ، حيث بدأت
المقدمة بالتسلق الكلاسيكي إلى Monte Pellegrino ، مشهد تجربة
زمنية (أيضًا اخترعها فينسينزو فلوريو ، عام 1908) واستمر حتى
التسعينيات. (أنسامد).