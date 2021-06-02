ايطاليا:افتتاح موسم سباق اليخوت الفاخرة من 2 الي 5 يونيو

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - تنطلق النسخة الرابعة عشر من يخت Loro Piana Superyacht Regata رسميًا ، لافتتاح موسم الإبحار في اليخوت الفاخرة في البحر الأبيض المتوسط.



ستبدأ سباقات القوارب اليوم الأربعاء 2 حتى السبت 5 يونيو ، اليوم الأخير من الحدث.



يتم تنظيم الحدث من قبل Yacht Club Costa Smeralda بدعم من الراعي الرئيسي Loro Piana.



رغم ان سردينيا حاليًا في المنطقة البيضاء الا انه تم الاهتمام بكل جانب من جوانب الحدث على الأرض لضمان أقصى درجات الأمان للمشاركين والشركاء والموظفين لحماية صحة الجميع.



بمناسبة استئناف الأنشطة الرياضية ، تم أيضًا توقيع تعاون مع مستشفى Mater Olbia لإجراء المسحات في جناح خاص أقيم في ساحة Piazza Azzurra.



بعد عام من التوقف بسبب الوباء ، يستأنف السباق ويوجد 16 يختًا فاخرًا راسية في أرصفة بورتو سيرفو مجمعة في ثلاثة أقسام: Multihull و Superyacht و Rendezvous. الحداثة في هذه الطبعة هي وجود أربعة هياكل متعددة ، والتي ستسابق مع نظام تعويض الوقت المصمم خصيصًا لهذه المسابقة. (أنسامد).



