إيطاليا: مجموعة برلمانية مشتركة للسيارات التاريخية

(أنسامد) - مايو 30 - روما - تشكلت مجموعة برلمانية مشتركة مختصة في السيارات التاريخية، بهدف تعزيز القيمة والتراث الثقافي لجمع هذه السيارات القديمة، بحسب ما أعلن نواب الرابطة، جيوفاني تومبولاتو وإلينا موراللي، موضحين أن 60 برلمانيا انضموا بالفعل لهذه المبادرة.



هذه المجموعة المشتركة ستعمل على تنظيم دوائر مستديرة ومجموعات عمل مع كبرى المؤسسات والهيئات القطاعية، مع العمل على تسهيل الانتشار المستدام لهذه السيارات التاريخية والعمل على حمايتها، بواسطة التشريعات.



وأوضح رئيس المجموعة، جيوفاني تومبولاتو: " تضم المركبات التاريخية في إيطاليا، ملايين الأشخاص الذين يستخدمونها سواء في التنقل، أو يعملون في مجال ترميمها أو جمعها"، مشيرا إلى أن تعزيز تراث هذه السيارات الكلاسيكية سيسمح بفهم الحاضر جيدا وتنبؤ المستقبل بكل فهم.



وتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، كورتي وجراسي وسابونارا، وكذلك النواب ماكانتي وكاسيزي ودونينا، كنواب لرئيس المجموعة، في حين تولى ستيفانو مكيا، منصب المسؤول التنظيمي. (أنسامد).



