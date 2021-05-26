صناعة اليخوت الإيطالية الثانية على منصة التصدير بعد هولندا

(أنسامد) - مايو 26 - روما - تم تأكيد صناعة بناء السفن الإيطالية في عام 2020 على رأس ترتيب التصدير ، والثانية على المنصة بعد هولندا بمبيعات عبر الحدود بأكثر من 2 مليار يورو ، لتحمل تأثير الوباء. من خلال توسيع النطاق ، يغلق قطاع بناء السفن والبحرية الإيطالي عام 2020 مع حجم مبيعات يزيد عن 11 مليار يورو (+ 9.9٪) وصادرات بنحو 4.9 مليار (+ 12.6٪)) بفضل القطاع البحري قبل كل شيء.



هذه هي البيانات التي انبثقت من منتدى الاقتصادات ، المخصص لركوب القوارب والتي نظمتها UniCredit (بالتعاون مع Confindustria Nautica و Prometeia و Infomest Consulting) كجزء من #italianEXPerience ، وهي سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها البنك عبر الإنترنت ، مخصصة لـ مختلف القطاعات الصناعية.



وفقًا لدراسة بروميتيا ، مع الوباء ، عانت القوارب من آثار سلبية تجلت "من خلال انهيار التجارة العالمية (-12٪ في عام 2020 ، تتركز بشكل أساسي في الداخل ، وهو القطاع الأكثر تخصصًا في إيطاليا ، بينما انخفضت المراكب الخارجية والمراكب الشراعية.



تشير مذكرة من Unicredit إلى الحد الأدنى من مصدر بيانات التجارة مراقب) ، ومع الحظر الكبير للتنقل الدولي ، ولا سيما تلك المرتبطة بالسياحة الأجنبية "التي تستمر حتى في هذا الجزء الأول من عام 2021".



ولكن كان هناك أيضًا تأثير آخر: الاهتمام المتزايد للإيطاليين بقضاء إجازات القوارب: سجلت بيانات اتجاهات Google في عام 2020 نموًا بنسبة 40٪ في هذا النوع من البحث على الإنترنت. بالعودة إلى الوراء ، من عام 2010 إلى عام 2019 ، زادت قيمة مبيعات صناعة بناء السفن بمقدار 2.3 مرة ، مقابل متوسط ;;1.3 للتصنيع ، مسجلاً زيادات قياسية في جميع القطاعات: + 133٪ في إنتاج السفن الداخلية ، + 105٪ في القوارب الشراعية ، + 76٪ في القوارب الخارجية (الزوارق البخارية والقوارب المطاطية الصلبة). (أنسامد).



