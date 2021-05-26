صناعة اليخوت الإيطالية الثانية على منصة التصدير بعد هولندا

(أنسامد) - مايو 26 - روما - تم تأكيد صناعة بناء السفن
الإيطالية في عام 2020 على رأس ترتيب التصدير ، والثانية على
المنصة بعد هولندا بمبيعات عبر الحدود بأكثر من 2 مليار يورو ،
لتحمل تأثير الوباء. من خلال توسيع النطاق ، يغلق قطاع بناء السفن
والبحرية الإيطالي عام 2020 مع حجم مبيعات يزيد عن 11 مليار يورو
(+ 9.9٪) وصادرات بنحو 4.9 مليار (+ 12.6٪)) بفضل القطاع البحري
قبل كل شيء.
هذه هي البيانات التي انبثقت من منتدى الاقتصادات ، المخصص لركوب
القوارب والتي نظمتها UniCredit (بالتعاون مع Confindustria
Nautica و Prometeia و Infomest Consulting) كجزء من
#italianEXPerience ، وهي سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها البنك
عبر الإنترنت ، مخصصة لـ مختلف القطاعات الصناعية.
وفقًا لدراسة بروميتيا ، مع الوباء ، عانت القوارب من آثار سلبية
تجلت "من خلال انهيار التجارة العالمية (-12٪ في عام 2020 ، تتركز
بشكل أساسي في الداخل ، وهو القطاع الأكثر تخصصًا في إيطاليا ،
بينما انخفضت المراكب الخارجية والمراكب الشراعية.
تشير مذكرة من Unicredit إلى الحد الأدنى من مصدر بيانات التجارة
مراقب) ، ومع الحظر الكبير للتنقل الدولي ، ولا سيما تلك المرتبطة
بالسياحة الأجنبية "التي تستمر حتى في هذا الجزء الأول من عام
2021".
ولكن كان هناك أيضًا تأثير آخر: الاهتمام المتزايد للإيطاليين
بقضاء إجازات القوارب: سجلت بيانات اتجاهات Google في عام 2020
نموًا بنسبة 40٪ في هذا النوع من البحث على الإنترنت. بالعودة إلى
الوراء ، من عام 2010 إلى عام 2019 ، زادت قيمة مبيعات صناعة بناء
السفن بمقدار 2.3 مرة ، مقابل متوسط ;;1.3 للتصنيع ، مسجلاً زيادات
قياسية في جميع القطاعات: + 133٪ في إنتاج السفن الداخلية ، + 105٪
في القوارب الشراعية ، + 76٪ في القوارب الخارجية (الزوارق
البخارية والقوارب المطاطية الصلبة). (أنسامد).