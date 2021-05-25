عرض سيستين مادونا من رافائيل في بياتشينزا

(أنسامد) - مايو 25 - روما - تسترجع سيستين مادونا رافائيل مكانها من 29 مايو إلى 31 أكتوبر في كنيسة دير سان سيستو في بياتشينزا.



تلقى رفائيل التفويض من البابا يوليوس الثاني عام 1512 ؛ بقيت التحفة الفنية في بياتشينزا حتى عام 1754 ، عندما باعها رهبان بياتشينزا إلى الناخب العظيم أوغسطس الثالث من ساكسونيا مقابل 25 ألف سكودي روماني.



منذ ذلك الحين كان في المعرض الملكي للوحات في درسدن. يقود المعرض الزوار لاكتشاف الدير البينديكتين وتراثه الفني بدءًا من اللوحة الشهيرة التي تعود فعليًا إلى المدينة التي صُنعت من أجلها.



تأتي المبادرة ضمن الفعاليات الرسمية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 500 لوفاة رافايللو سانزيو.



من بين أمور أخرى ، وثائق المعرض ، من خلال نسخ الأعمال والمجلدات التي يمكن للجمهور تصفحها ، كيف أصبحت اللوحة بعد وصولها إلى دريسدن وجهة للحج العلماني باسم مثال للنعمة والجمال امتدت لعهود الكلاسيكية الجديدة.الرومانسية والوضعية في القرن التاسع عشر ، حتى الأدب وفلسفة القرن العشرين. أصبحت سيستين مادونا صورة انعكاس للمسيحيين وتبجيلًا للكاثوليك الأرثوذكس ، وصورة دراسة للفلاسفة والشعراء والكتاب.



يصف معرض المتحف أحداث الدير ، من تأسيسه الإمبراطوري (في القرن التاسع) إلى التغييرات التي حدثت في العصر الحديث. يسلط السرد الضوء على العلاقات المعقدة التي عارضت ، طوال العصور الوسطى ، القوة الدينية التي تجسدها أسقفية بياتشنسا والسلطة السياسية التي يمثلها الدير. (أنسامد).



