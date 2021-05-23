"بوجاتي شيرون سبورت" و"رافال".. أيهما سيفوز؟

(أنسامد) - مايو 23 - روما - مقارنة غير عادية وربما شبه مستحيلة، لكن سيارة بوجاتي شيرون سبورت الجديدة التي أطلقتها شركة "بوجاتي"، هي بمثابة طائرة على الأرض.



الأثنان بمثابة جوهرتين عاليتين التقنية وباهظتين الثمن، فسيارة بوجاتي يبلغ سعرها 2،88 مليون يورو، في حين أن مقاتلة رافال الفرنسية التي تصنعها شركة داسو، يبلغ سعرها 71،84 مليون يورو.



واختارت شركة بوجاتي التقاط مجموعة صور لسيارتها التي أصدرتها نهاية العام الماضي وفي عدد محدود لا يتعدى 20 وحدة، مع طائرة رافال الفرنسي، في قاعدة لانديفيزيو الجوية في شمال غرب فرنسا.



سيارة بوجاتي تتميز بتصميم داخلي جلدي بلون "جاوشو" الذي يذكر بالجلد الطبيعي المستخدم في الطائرات في الماضي، مزود بلمسات من الألومنيوم، مع إدراج شعار " Les Légendes du Ciel"، أو أساطير السماء، الذي تطلقه الشركة على سيارتها.



تعمل بوجاتي شيرون سبورت، بمحرك من طراز "دابليو 16"، بسعة 8،0 لتر، ويولد 1500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر.



السيارة تتحرك بواسطة ناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات، مزودة بإطارات أربعة من طراز "أر 20 زات أر 285/30". (أنسامد).



