لامبورغيني: خارطة طريق نحو السيارة الكهربائية

(أنسامد) - مايو 19 - روما - اعلنت شركة لامبورجيني عن خطة طموحة مليئة بأهداف محايدة الكربون ستؤدي إلى ولادة نموذج لامبورغيني الكهربائي الكامل الرابع بحلول نهاية العقد.



اكدت الشركة انه في غضون ذلك ، بحلول عام 2024 ، ستكون جميع السيارات المنتجة في Sant'Agata Bolognese في نسخة هجينة...



وستتضمن استثمارًا يزيد عن 1.5 مليار يورو مخصصة على مدار أربع سنوات ، وهو أكبر التزام مالي في تاريخ الشركة..



قال ستيفان وينكلمان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Automobili Lamborghini خلال حدث عبر الإنترنت ، ان "خطة كهربة Lamborghini هي تغيير في المسار أصبح ضروريًا من خلال سياق متغير جذريًا ، حيث نريد أن نقدم مساهمتنا من خلال الاستمرار في تقليل التأثير البيئي من خلال مشاريع ملموسة.



و اكد ان هذه الخطة ستقود العلامة الفاخرة الاكثر شهرة نحو مستقبل أكثر استدامة ، ولكن لا يزال مخلصًا لحمضنا النووي او الاصلي لموديلاتنا.



و اضاف ان لامبورغيني كانت دائمًا مرادفًا لأعلى كفاءة تكنولوجية في بناء محركات عالية الأداء استثنائي: سيظل هذا هو الأولوية القصوى في رحلتنا بأكملها نحو الابتكار. يعد وعد اليوم دليلاً على تفانينا العميق ليس فقط لعملائنا ، ولكن أيضًا لمشجعينا وموظفينا وعائلاتهم ، نحو المنطقة التي كنا فيها من مواليد إميليا رومانيا ، إيطاليا ، تحت شعار صنع في إيطاليا ".



على وجه الخصوص ، سيتم تقسيم برنامج Cor Tauri إلى ثلاث مراحل.



ستتميز فترة السنتين 2021-2022 بتطوير محركات الاحتراق الداخلي المخصصة للإصدارات الجديدة..من ناحية أخرى ، ستشهد المرحلة الثانية إطلاق أول طراز من سلسلة هجينة في عام 2023 ، وبحلول نهاية عام 2024 ، سيتم تزويد المجموعة بالكامل بالكهرباء. (أنسامد).



