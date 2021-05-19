لامبورغيني: خارطة طريق نحو السيارة الكهربائية

(أنسامد) - مايو 19 - روما - اعلنت شركة لامبورجيني عن خطة
طموحة مليئة بأهداف محايدة الكربون ستؤدي إلى ولادة نموذج
لامبورغيني الكهربائي الكامل الرابع بحلول نهاية العقد.
اكدت الشركة انه في غضون ذلك ، بحلول عام 2024 ، ستكون جميع
السيارات المنتجة في Sant'Agata Bolognese في نسخة هجينة...
وستتضمن استثمارًا يزيد عن 1.5 مليار يورو مخصصة على مدار أربع
سنوات ، وهو أكبر التزام مالي في تاريخ الشركة..
قال ستيفان وينكلمان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Automobili
Lamborghini خلال حدث عبر الإنترنت ، ان "خطة كهربة Lamborghini
هي تغيير في المسار أصبح ضروريًا من خلال سياق متغير جذريًا ، حيث
نريد أن نقدم مساهمتنا من خلال الاستمرار في تقليل التأثير البيئي
من خلال مشاريع ملموسة.
و اكد ان هذه الخطة ستقود العلامة الفاخرة الاكثر شهرة نحو مستقبل
أكثر استدامة ، ولكن لا يزال مخلصًا لحمضنا النووي او الاصلي
لموديلاتنا.
و اضاف ان لامبورغيني كانت دائمًا مرادفًا لأعلى كفاءة تكنولوجية
في بناء محركات عالية الأداء استثنائي: سيظل هذا هو الأولوية
القصوى في رحلتنا بأكملها نحو الابتكار. يعد وعد اليوم دليلاً على
تفانينا العميق ليس فقط لعملائنا ، ولكن أيضًا لمشجعينا وموظفينا
وعائلاتهم ، نحو المنطقة التي كنا فيها من مواليد إميليا رومانيا ،
إيطاليا ، تحت شعار صنع في إيطاليا ".
على وجه الخصوص ، سيتم تقسيم برنامج Cor Tauri إلى ثلاث مراحل.
ستتميز فترة السنتين 2021-2022 بتطوير محركات الاحتراق الداخلي
المخصصة للإصدارات الجديدة..من ناحية أخرى ، ستشهد المرحلة الثانية
إطلاق أول طراز من سلسلة هجينة في عام 2023 ، وبحلول نهاية عام
2024 ، سيتم تزويد المجموعة بالكامل بالكهرباء. (أنسامد).