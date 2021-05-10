معرض المستقبل و الكلمات حتي 29 مايو في مونزا

(أنسامد) - مايو 10 - روما - يقام معرض "المستقبل والكلمات" المخصص للوحات بعض أبطال الطليعة المارينية ، والتي تقدمها مساحة LeoGalleries في مونزا حتى 29 مايو.



حصل Fortunato Depero نصيب الأسد من بين الأعمال الخمسة عشر التي اختارها دانييلا بورتا وغراتسيا كاسيراغي بمشورة ماوريتسيو سكودييرو.



عرض السيد روفيريتو أحد الأعمال المخصصة لـ Caffè Irrera في ميسينا وطاولتي حبر باروليبر نادرتين جدًا صنعتا في نيويورك عام 1930 تصفان السفينة الدوارة و "نفق الحب" في مدينة ملاهي كوني آيلاند.



كما تم اختيار عملين لجوليو دانا ، "إيل ميرلو" ، بفم على شكل مدفع يطلق الكلمات ، وتحفة عام 1934 "الاتصال والإعلان والتقدم" ، وهي مجموعة من الكتابات الإعلانية وتقنيات الشركات الإيطاليةالثمينة هي أيضًا طاولات parolibere لعام 1913 التي وقعت عليها Marinetti ، مأخوذة من كتاب Le mots et liberté futuristes والحبر على الورق Futur Alvino من تأليف Mino Delle Site عام 1932. (أنسامد).



