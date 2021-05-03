نمو التأجير البحري في ايطاليا بنسبة 15.9٪ في2020

(أنسامد) - مايو 3 - روما - يُغلق عام 2020 lمسجلا نموًا بنسبة 15.9٪ في التأجير البحري مقارنة بعام 2019 من حيث العقود المبرمة والتي بلغت قيمتها حوالي 600 مليون (593.7 مليون).



تؤكد الاحصاءات السنوية للرابطة الإيطالية للتأجير والتأجير طويل الأجل ان صناعة القوارب الترفيهية تشهد انتعاشًا مهمًا في السنوات الأخيرة وحتى عام 2020 على الرغم من التأخير في البداية بسبب المرحلة الأولى من الوباء ، والتي تم إغلاقها مع زيادة في كل من إنتاج قوارب النزهة الجديدة والتأجير البحري .



" تؤكد الإحصائيات ان الصيف شهد انتعاشًا من حيث الأحجام في أكتوبر ، بالتزامن مع معرض قوارب جنوة ، وهو الوحيد الذي تم تنفيذه في أوقات الوباء .



وجاء في التقرير: "كان هناك ثمانية أضعاف الحجم المنصوص عليه لقوارب النزهة مقارنة بشهر سبتمبر 2020 وأربعة أضعاف ما كان عليه في أكتوبر 2019 ، مما أدى إلى اشتراط قطاع التأجير البحري بما يتجاوز نصف مليار يورو". تماشيًا مع السنوات السابقة ، استحوذ شمال إيطاليا على نصيب الأسد حيث تم توقيع أكثر من 55٪ من العقود بقيمة تساوي 73٪ تقريبًا من الإجمالي. ..المنطقة الشمالية الشرقية هي المنطقة الكلية التي تشهد زيادة أكبر في حصتها من عدد العقود (+ 8٪ مقارنة بعام 2019) بينما ، بالنظر إلى القيمة ، نما وسط إيطاليا أكثر (+ 5.1٪)...من ناحية أخرى ، سجلت مناطق الجنوب والجزر تقلصًا في كل من عدد وقيمة الشروط البحرية. (أنسامد).



