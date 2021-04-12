القوارب الترفيهية من بين أبطال التميز.. صنع في إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - تعد القوارب الترفيهية الإيطالية من بين أبطال التميز في صنع في إيطاليا ، إلى جانب ، من بين أمور أخرى ، صناعة التصميم وخشب الأثاث وقطاع الطاقة المتجددة .



في منشور بعنوان`` إيطاليا في 10 selfie 2021 '' ، نتيجة البحث و التحقيق الذي أجرته مؤسسة سيمبولا.



"يسلط التقرير الضوء على الأداء الاستثنائي للقطاع في العالم ، وهو امتياز حقيقي معترف به وتقدير كبير ومطلوب". إيطاليا هي الرائدة من حيث الميزان التجاري ، بأكثر من ملياري دولار (2.2) ، متقدمة على المملكة المتحدة (1.5) وهولندا (1.4) وألمانيا (0.7) وبولندا (0 ، 5) ، ومن بين أكبر المصدرين ، في المرتبة الثانية بعد هولندا ، قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.



يبلغ حجم مبيعات القوارب المصنوعة في إيطاليا 4.78 مليار يورو ، منها 1.64 مليار في السوق المحلية ، و 23.510 موظفًا مباشرًا ، والذين أصبحوا أكثر من 180.000 بالنظر إلى سلسلة التوريد بأكملها.



(أنسامد).



