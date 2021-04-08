جوتشي يدخل قطاع صناعة الساعات الفاخرة

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - في العام الذي تحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيسها ، أعلنت مجموعة جوتشي عن دخولها قطاع صناعة الساعات الفاخرة بمجموعة تتكون من أربعة خطوط ، يرتبط كل منها بالعناصر الكلاسيكية للعلامة التجارية: العناصر الطبيعية والنباتات والحيوانات وبالطبع حرف G المزدوج. .



أول موديل تم إطلاقه في السوق هو Gucci 25H ، برقم عزيز على المدير الإبداعي أليساندرو ميشيل ، 25.



الساعة متوفرة في كلا الطرازين الفولاذي ومجموعة البافيه وفي نسختين من توربيون من البلاتين والذهب الأصفر. ثم هناك 5 نماذج G-Timeless: النحل الراقص ، مع وضع النحل على القرص ؛ أوتوماتيكية ، تتميز بتصميم النحلة ، ميناء من الحجر وأحزمة من الجلد الفاخر ؛ خط مع مراحل القمر و موديل أوتوماتيكي مرصع بالماس وحزام من جلد التمساح. خمسة إصدارات من طراز Grip مصنوعة من مواد ثمينة ومجهزة بحركة "Jump Hour".



الدار الفلورنسية ليست جديدة في هذا القطاع: فهي موجودة هناك منذ عام 1972 ، تصنع نماذج في سويسرا ، في La Chaux-de-Fonds ، حيث يتم تنفيذ مراقبة الجودة والتجميع وترصيع الماس ؛ ثم هناك مصنع كوادرانتي الموجود في كانتون تيتشينو وقسم التصميم في نوشاتيل.



(أنسامد).



