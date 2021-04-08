جوتشي يدخل قطاع صناعة الساعات الفاخرة

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - في العام الذي تحتفل فيه بالذكرى
المئوية لتأسيسها ، أعلنت مجموعة جوتشي عن دخولها قطاع صناعة
الساعات الفاخرة بمجموعة تتكون من أربعة خطوط ، يرتبط كل منها
بالعناصر الكلاسيكية للعلامة التجارية: العناصر الطبيعية والنباتات
والحيوانات وبالطبع حرف G المزدوج. .
أول موديل تم إطلاقه في السوق هو Gucci 25H ، برقم عزيز على
المدير الإبداعي أليساندرو ميشيل ، 25.
الساعة متوفرة في كلا الطرازين الفولاذي ومجموعة البافيه وفي
نسختين من توربيون من البلاتين والذهب الأصفر. ثم هناك 5 نماذج
G-Timeless: النحل الراقص ، مع وضع النحل على القرص ؛ أوتوماتيكية
، تتميز بتصميم النحلة ، ميناء من الحجر وأحزمة من الجلد الفاخر ؛
خط مع مراحل القمر و موديل أوتوماتيكي مرصع بالماس وحزام من جلد
التمساح. خمسة إصدارات من طراز Grip مصنوعة من مواد ثمينة ومجهزة
بحركة "Jump Hour".
الدار الفلورنسية ليست جديدة في هذا القطاع: فهي موجودة هناك
منذ عام 1972 ، تصنع نماذج في سويسرا ، في La Chaux-de-Fonds ، حيث
يتم تنفيذ مراقبة الجودة والتجميع وترصيع الماس ؛ ثم هناك مصنع
كوادرانتي الموجود في كانتون تيتشينو وقسم التصميم في نوشاتيل.