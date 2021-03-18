إيطاليا: 400 ألف إيطالي قاموا بتحميل تطبيق "كلوب هاوس"

(أنسامد) - مارس 18 - روما - اكتسب تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي عبر الدردشة الصوتية للمدعوين، شعبية كبيرة حول العالم وإيطاليا على وجه التحديد، إذ أن أكثر من 435 ألف إيطالي يحملون هواتف أبل قاموا بتحميل التطبيق، لاسيما خلال الشهرين الأخيرين.



وبحسب بيانات لشركة التحليل "أب أني"، فإن تحميل التطبيق حول العالم اقترب من 13 مليون، ووصل في إيطاليا لأكثر من 435 ألف، بعد عام من إطلاق التطبيق في مارس 2021، حيث كانت العديد من الدول تفرض إغلاق كامل بسبب وباء كورونا.



وحصد التطبيق الذي يعمل فقط على أجهزة أي أو اس، شهرة واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، بفضل استثمارات كبيرة بقيمة 100 ألف دولار، جعل قيمته ترتفع.



وخلال الأيام الأخيرة، أطلق مؤسسا التطبيق، بول دافيسون وروهان سيث، مبادرة إيطالية لزيادة الدعاية للتطبيق، ضمن جزء من جولة افتراضية حول العالم.



وأكد المؤسسان على رغبتهما في جلب التطبيق لهواتف أندرويد، لاسيما وأن اقتصار تشغيله على هواتف أي أو اس، يحد من انتشاره.



ورغم ذلك، فقد أظهرت تحليلات لـ "جوجل تريند"، انخفاض الاهتمام بالتطبيق في إيطاليا، بعد الذروة خلال الأسابيع الماضية.



وينتشر شكوك بين المستخدمين حول استخدام وتخزين البيانات التي يقوم بها التطبيق، لاسيما دفتر عناوين المستخدمين الذين يقومون بتحميله.



(أنسامد).



