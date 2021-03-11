لامبورجيني وفيرزاتشي يطرحان معا سيارة "مورسيلاغو"

(أنسامد) - مارس 11 - روما - تخيل أن تتعاون شركة موضة مع شركة تصنيع سيارة فاخرة في تقديم سيارة للأسواق، هذا ما حدث بين لامبورجيني وشركة الموضة الإيطالية، فيرزاتشي، الذين أطلقا معا سيارة "فيرزاتشي مورسيلاجو"، ذات التصميم المذهل.



20 وحدة فقط من هذه السيارة بهذا التصميم النادر تم إصدارها للسوق، وتعرض منها واحدة للبيع في متجر "بوب فرستنر" في المملكة المتحدة.



يتميز الطراز الجديد من سيارة "فيرزاتشي مورسيلاجو" ببعض التغييرات الصغيرة عن النماذج الأخرى، إذ تم تزيين المقصورة الداخلية بمفروشات جلدية باللونين الأسود والأبيض، ولوحة مرقمة، في حين طبع شعار فريد على الأبواب.



السيارة الجديدة متاحة فقط باللونين الأسود والأبيض، وتضم نظام عادم فالفترونيك، ومحرك "في 12" بسعة 6،5 لترا، وقوة 680 حصانا، وهو أعلى من الأرقام السابقة التي كانت 631 حصانا. (أنسامد).



