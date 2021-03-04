سانريمو يستقطب أكثر من 10 ملايين مشاهد في الليلة الثانية

(أنسامد) - مارس 4 - روما - إستمر مهرجان سانريمو الموسيقي 2021 في الأداء اللائق في ليلته الثانية ، على الرغم من عدم وجود جمهور في مسرح أريستون بسبب قيود COVID-19 ، حيث جذب 10.113 مليون مشاهد إلى قناة Rai1 التابعة للدولة يوم الأربعاء ، 41.2٪ من إجمالي جمهور التلفزيون. وشارك مقارنة بـ 12.841 مليون مشاهد و 52.5٪ من الحصة في الليلة الثانية من العام الماضي.



ضيفة الشرف يوم الأربعاء كانت لورا بوسيني ، التي فازت بجائزة أفضل أغنية أصلية في غولدن غلوب يوم الأحد عن فيلم Io Si من فيلم The Life Ahead ، أحدث أفلام صوفيا لورين من إخراج ابنها إدواردو بونتي. هي واحدة من العديد من الفنانين الإيطاليين الذين بدأ المهرجان حياتهم المهنية.



كما تم تكريم المؤلف الموسيقي الإيطالي الراحل إنيو موريكون.



المهرجان المحبوب ، والذي يستمر حتى يوم السبت ، يدور حول مسابقة أفضل أغنية.



الفائز سيمثل إيطاليا في مسابقة الأغنية الأوروبية.



عادة ما تقام المهرجانات الموسيقية السنوية في فبراير ولكن تم تأجيلها هذا العام بسبب الوباء. (أنسامد).



