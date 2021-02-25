إيطاليا سانلورينزو لبيع اليخوت تحقق إيرادات مستقرة خلال 2020

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - سجلت شركة سانلورينزو حجم أعمال إجمالي إجمالي مستقر من بيع اليخوت الجديدة، بلغ 457،7 ملين يورو، أي بارتفاع وصل إلى 0،4% في 2020 بالمقارنة بالعام السابق.



وفسر هذا الاستقرار في حجم الأعمال بالزيادة الملحوظة في الطلبات القادمة من منطقة أسيا والمحيط الهادي والأمريكاتين.



ووفق بيان للشرطة، فإن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ودفع الدين، (إجمال الهامش التشغيلي) 70،6 مليون يورو، بزيادة 6،5% عن عام 2019، في حين مثلت صافي الإيرادات 15،4% بارتفاع لما يقرب من 1% عن العام السابق.



ورغم هذا الاستقرار، فقد انخفضت استثمارات الشركة بنسبة 40،1%، لتستقر عند 30،8 مليون يورو، رغم زيادة نصيب المال المخصص لتطوير المنتجات الجديدة. وبلغ صافي الوضع المالي 3،8 مليون يورو بنهاية 2020، مقارنة بصافي دين مالي بلغ 9،1 مليون في العام السابق.



وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة، ماسيمو بيروتي بالأرقام المحققة في عام 2020، موضحا أن نتائج هذا العام التي تجاوزت التقديرات في سياق معقد للغاية، هي دليل على فعالية ومرونة نموذج الأعمال التي تتبناه سانلورينزو وقوة علامتها التجارية، موضحا أن شركته لديها ثقة في عام 2021 الحالي. (أنسامد).



