"كلايف دانيال هوم" تقدم خط Fortuny الإيطالي الفاخر

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - أضافت أكبر شركة للتصميم الداخلي في نابولي وتاجر التجزئة للأثاث الراقي الفاخر Clive Daniel Home (CDH) العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة الحصرية Fortuny ، المشهورة بمنسوجاتها ومفروشاتها الأسطورية ، إلى عروضها. تحظى إبداعات Fortuny بتقدير كبير في صناعة التصميم العالمية ، وتتميز بأجود أنواع الجودة ، ولها تاريخ وتقاليد غنية.



تأسس في البندقية في أوائل القرن العشرين من قبل الفنان والمخترع والمصمم الشهير ماريانو فورتوني ، وتواصل الشركة التي تحمل اسمه وإرثه إنتاج بعض من أفضل الأقمشة المطبوعة في العالم في نفس المصنع حيث بدأت ، على نفس الآلات ، باستخدام نفس العملية السرية والتقنيات التي طورها Fortuny نفسه ، والتي تنتقل من جيل إلى جيل.



نتج عن تقنية الطباعة الحاصلة على براءة اختراع لشركة Fortuny ، والتي تعد سرا محفوظا منذ تطويرها منذ أكثر من قرن ، مجموعة من التصاميم التقليدية والحديثة المرغوبة للغاية في الزخارف الزهرية والهندسية والقبلية. تم رسم العديد من هذه الأنماط بواسطة Fortuny نفسه وهي خيار مفضل من قبل العملاء المميزين اليوم في المنازل الفاخرة الفاخرة في جميع أنحاء العالم. يفخر Clive Daniel Home بعرض خط Fortuny الآن في صالة العرض في نابولي ، فلوريدا.



قال ماوري رياض ، الرئيس التنفيذي لشركة Fortuny ، "يعتبر Clive Daniel مرادفًا للرفاهية المنزلية في جنوب فلوريدا. عند اختيار منزل لعلامتنا التجارية التاريخية ، فإننا نبحث عن هذا المستوى من الشهرة والالتزام بتجربة العملاء. لا يقتصر إرث Fortuny على الحرفية اليدوية ومنتجاتنا المشهورة عالميا ، بل يتعلق أيضا بتجربة عملائنا. (أنسامد).



