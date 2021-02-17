إعادة افتتاح متحف MAXXI في روما

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - أعيد افتتاح متحف MAXXI في روما وسيعرض أعمالا لشخصيات رئيسية مثل "عبقرية" العمارة العالمية ألدو روسي ، والمصور سيباستياو سالغادو مع بحثه عن السكان الأصليين في الأمازون ، وتوماس هيرشورن ، وكاو فاي ، وألبرتو بوري ، وماريو جياكوميلي.و تتضمن المجموعة تسعة عروض جديدة ، وثلاثة معارض مركزة من المجموعات ، وستة مشاريع فنية خاصة.



سيكون العرض الأول هو "قصة من أجل المستقبل: عشر سنوات من MAXXI" ، والذي سيستمر من 17 فبراير إلى 29 أغسطس. قام بتنسيقه هو هانرو ويعقد بالتعاون مع وكالة أنسا.



سيشمل المعرض أكثر من 1200 صورة وهو وسيلة للاحتفال بعيد ميلاد المتحف.



كانت هذه الأشهر صعبة. وقال جيوفانا ميلاندري رئيس مؤسسة MAXXI قبل إعادة فتح ماكسي وكذلك ماكسي: تم إغلاق MAXXI ولكن لم يتم إيقافه.



وأشارت إلى أن العمل استمر في المتحف خلال فترة الإغلاق وأن MAXXI "أكثر من مجرد متحف: إنه مختبر للمستقبل". (أنسامد).



