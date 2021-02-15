تحالف فيريتي - سانلورنزو لإنقاذ بيريني نافي

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - تنضم مجموعة Romagna Group
Ferretti و Ligurian Sanlorenzo في مشروع مشترك بنسبة النصف لكل
منهما يهدف إلى إنشاء شركة جديدة للاستحواذ على شركة تصنيع اليخوت
التوسكانية Perini Navi ، التي أعلنت إفلاسها من قبل محكمة لوكا في
29 يناير.
من خلال NewCo أعربت Ferretti و Sanlorenzo عن اهتمامهما بصياغة
عرض يتضمن الاستحواذ على العلامات التجارية والأصول والأنشطة
الإيطالية لشركة Perini Navi ، وربما أيضًا عند استئجار وحدة
أعمال.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة Ferretti ، ألبرتو جالاسي - لموظفي
وعائلات بيريني نيفي إنه "يوم مهم لمجال صناعة القوارب الإيطالية
لان الاندماج و الاستحوازتهدف لحماية الشغف والخبرة والمهارات
الفريدة بالإضافة إلى الصناعات ذات الصلة في Perini Navi ، والتي
يتم حمايتها اليوم ، والتي تتكون من العديد من الموردين الذين
سيعود لهم الاستقرار والهدوء ". (أنسامد).