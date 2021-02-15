تحالف فيريتي - سانلورنزو لإنقاذ بيريني نافي

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - تنضم مجموعة Romagna Group Ferretti و Ligurian Sanlorenzo في مشروع مشترك بنسبة النصف لكل منهما يهدف إلى إنشاء شركة جديدة للاستحواذ على شركة تصنيع اليخوت التوسكانية Perini Navi ، التي أعلنت إفلاسها من قبل محكمة لوكا في 29 يناير.



من خلال NewCo أعربت Ferretti و Sanlorenzo عن اهتمامهما بصياغة عرض يتضمن الاستحواذ على العلامات التجارية والأصول والأنشطة الإيطالية لشركة Perini Navi ، وربما أيضًا عند استئجار وحدة أعمال.



يقول الرئيس التنفيذي لشركة Ferretti ، ألبرتو جالاسي - لموظفي وعائلات بيريني نيفي إنه "يوم مهم لمجال صناعة القوارب الإيطالية لان الاندماج و الاستحوازتهدف لحماية الشغف والخبرة والمهارات الفريدة بالإضافة إلى الصناعات ذات الصلة في Perini Navi ، والتي يتم حمايتها اليوم ، والتي تتكون من العديد من الموردين الذين سيعود لهم الاستقرار والهدوء ". (أنسامد).



