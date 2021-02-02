لاموبرجيني أي أكس:تصميم تخيلي مذهل للامبورجيني الكهربائية

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - يتسابق المصممون وعشاق السيارات الرياضية الفخمة على وضع تصميمات لأول سيارة كهربائية ستطلقها مجموعة لامبورجيني الإيطالية.



ويحاول الكثيرون استخدام مهاراتهم المهنية لتخيل السيارة الجديدة التي ستعمل بالطقاقة الكهربائئ، ومن بين هؤلاء برز المصمم الإيطالي، أندريا أورتيل الذي وضع تصميم لسيارة خارقة.



أندريا أورتيل، هو خريج معهد الفنون التطبيقية والتصميم في تورينو، وتعاون بالفعل مع العديد من الماركات من بينها فيراري، بحسب مجلة "أوتو أيفوليوشن" المهتمة بالسيارات.



ونشرت المجلة مشروع لامبورجيني أي- أكس الذي صممه أورتيل، والذي يظهر سيارة خارقة، ورغم أن التصميم يبدو متطرفا في بعض التفاصيل، مثل عدم ظهور الأسطح الزجاجية الأمامية للسيارة، إلا أنه يبدو رائعا ويقترب من التصميمات المتقدمة التي وضعها في السابق الممصمم الإيطالي مارسيلو جانديني، لسيارات مثل لانسيا ستراتوس زيرو، ولامبورجيني كونتاك. (أنسامد).



