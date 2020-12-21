باجاني تطلق سيارة رياضية فاخرة في 3 نسخ فقط

أنسامد - 21 ديسمبر/ كانون الأول - أطلقت شركة باجاني للسيارات الرياضية، سيارة فاخرة جديدة تحمل اسم "باجاني هوايرا تريكولوري"، بمناسبة مرور ستون عاما على تأسيس فريق "فريتشي تريكولوري"، وهو فريق الألعاب الأكروباتية الجوية التابع للقوات الجوية الإيطالية.



وفريتشي تريكولوري، وتعني بالعربية "السهام الثلاثية اللون"، وهو فريق الاستعراضات الأكروباتية التابع لسلاح الجو الإيطالي، وتم تأسيسه في مارس 1961، ويعد من أشهر الفرق الأكروباتية، ويمتلك اسطول مكون من عشر طائرات من طراز أيرماكي أم بي 339 أيه.



السيارة الجديدة تضم فقط ثلاثة نسخ للاحتفاء بهذا الفريق.



وكانت باجاني قد احتفت بمرور 50 عاما على تأسيس هذا الفريق بإطلاق سيارتها زوندا تريكولوري، وهي سيارة خارقة ضمت ثلاث نسخ فقط أيضا.



وعبر هواراسيو باجاني، مؤسس وكبير مصممي سيارات باجاني، عن سعادته بهذه القطعة الجديدة التي ستضاف إلى مجموعتها من السيارات الخارقة، موضحا: "نحن فخورون بقدرتنا على الاحتفال برمز للوحدة مثل فريتشي تريكولوري.



وبين أن هذا الفريق يكشف مدى العلاقة الطويلة بين البشر والآلات، وكيف أنه يمكن الطرفين المضي قدما معا للتغلب على العقبات.



