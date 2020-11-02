إيطاليا:بيع 3 سيارات ألفا روميو بات في مزاد..14 مليون دولار

أنسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - تم بيع ثلاث تصميمات لسيارة "ألفا روميو بات"، تم بيعهم بقيمة 14،84 مليون دولار (12,6 مليون يورو) في دار سوثبيس في ولاية نيويورك الأمريكية.



وبيعت الثلاث سيارات، التي صممهم الإيطالي فرانكو سكاليوني، وانتجتها مجموعة بيرتوني خلال خمسينات القرن الماضي، معا بسعر قياسي خلال أمسية في نيويورك بشأنا لفن المعاصر.



وقبل عرضهم للمزاد، قدر السعر الإجمالي للسيارات الثلاثة بين 14 و20 مليون دولار.



وتم انتاج السيارات "بات 5، 7 و9" وتعني خفاش، التي عرضت في المزاد بواسطة مجموع بريتون ضمن مجموعاتها أعوام 1953 و1954 و1955، حيث عرضت حينها في صالون تورينو وحققت شهرة واسعة.



وتميزت هذه السيارة في عصرها بجودتها وقدراتها الديناميكية غير المسبوقة واختلافاتها المتميزة، فالسيارة بات 5 مغطاة بطلاء أنثراسيت، وتكمن مميزاتها في سرعتها البالغة بفضل استفادتها من معامل اختراق الهواء، لتصل سرعتها إلى 200 كم/ الساعة، رغم قوة المحرك الرباعي النسبية البالغة 90 حصانا.



أما تصميم بات 7 فقد تم انتاجه عام 1954، وهي سيارة مغطاة باللون الأزرق، والتي تأتي نموذجا متطورا لبات 5.



أما ألفا روميو بات 9، من تصميم فرانكو سكاليوني، فقد أصبحت أكثر السيارات الملائمة للاستخدام اليومي، إذ تم تصميمها من خلال توليف الطرازين الآخرين.



وتعد السيارات الثلاث من أهم نماذج السيارات الشاهدة على صناعة السيارات في القرن العشرين، وأجملها والتي لا تنسى على الإطلاق، كما أنها كانت شاهدة على تقدم هندسة التصميم والرؤية المتقدمة لطرق الاستفادة من الديناميكيات الهوائية.



