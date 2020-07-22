دفيليه ديور في ليتشي بمشاركة 45 عارضة أزياء بحضور محدود

أنسامد- 22 يوليو/ تموز - تنظم دار الأزياء الفرنسية ديور، عرض أزياء، اليوم الأربعاء، في مدينة ليتشي الإيطالية بحضور 45 عارضة أزياء، ضمن فاعلية ديور كروز 2021 .



وسيشهد عرض الأزياء حضورا محدودا لبعض الشخصيات، مع عدم السماح بحضور جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.



ويعد هذا العرض هو الأول من نوعه لدار الأزياء الفرنسية في إيطاليا، حيث اختارت قصر دومو في مدينة ليتشي الواقعة بمقاطعة سالنتو ليكون موقعا لهذا العرض.



وسوف يجرى تقديم مجموعة الازياء التي ستعرض خلال الديفليه، على صفحات دار الأزياء الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي .



وسيرافق هذا العرض، عزف موسيقي لأوركسترا نوت ديلا تارنتا، تحت قيادة باولو بونفينو، وبرفقة جيوليانو سانجيورجي، رئيس فرقة نيجرامارو، أحد المدعوين المميزين لهذا العرض.



ومن بين الشخصيات المدعوة بواسطة دار الأزياء، يبرز سيدة الأعمال والمصممة كيارا فيراني، والممثلة ستيفانيا روكا، وزوجها كارلو كاباسا رئيس الغرفة الوطينة للموضة، بالإضافة إلى رجل الأعمال برنار أرنو، رئيس مجموعة Lvmh، التي تمتلك العلامة التجارية لديور.



وأوضحت المديرة الفنية لديور، ماري جراتسيا كيوري أن مجموعة الأزياء التي سيتم عرضها، ستكون متاحة في المتاجر خلال عيد الميلاد 2020.

