إيطاليا:ههرجان سانريمو الموسيقى قد يقنع فرقة "الآبا" بالعودة

أنسامد - 11 يناير - كانون الثاني - ذكرت مصادر يوم أمس الأحد ، أن مهرجان سانريمو الموسيقي الإيطالي السنوي ، سيحاول إقناع فرقة البوب ​​السويدية الأسطورية "الآبا" ABBA بالعودة معا والعزف في مهرجان هذا العام.



وقالوا إن إحضار فرقة ABBA إلى مسرح مسرح أريستون في بلدة الريفيرا الشمالية الغربية هو أحد الانقلابات التي يفكر فيها المنظم والمضيف أماديوس.



كان لم شمل ABBA الذي تم طرحه في سانريمو موضوع برنامج إذاعي في عطلة نهاية الأسبوع قدمته محطة RAI الحكومية التي تبث كل عام مهرجان سانريمو في إيطاليا والخارج.



ABBA ، التي انفصلت في عام 1982 بعد بيع أكثر من 400 مليون قرص في جميع أنحاء العالم مع نجاحات مثل Waterloo و Mamma Mia ، نفى باستمرار شائعات عن لم شمل المسرح.



ومع ذلك ، فقد عادوا معا في الاستوديو لتسجيل ألبوم لم الشمل في عام 2018.



في وقت سابق من هذا العام ، تصدروا استطلاعا بريطانيا لأكثر الفائزين في Eurovision شهرة ، حيث حققوا نجاحا كبيرا في عام 1974 واترلو.



