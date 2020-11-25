سينما:إيطاليا ترشح الفيلم الوثائقي "نوتورنو" للأوسكار

أنسامد - 25 نوفمبر / تشرين الثاني - عرضت إيطاليا ، أول أمس الثلاثاء ، فيلم "نوتورنو" " Notturno للمخرج جيانفرانكو روزي لأوسكار أفضل فيلم أجنبي .



وستعلن الأكاديمية القائمة المختصرة المكونة من 10 أفلام في 9 فبراير من العام المقبل.وسيتم الإعلان عن المرشحين الخمسة في 15 مارس ، وسيقام حفل الأوسكار في لوس أنجلوس في 25 أبريل.



فيلم "نوتورنو" للمخرج الوثائقي جينافرانكو روزي البالغ من العمر 56 عاما ، والذي تم تصويره على مدار ثلاث سنوات في سوريا والعراق وكردستان ولبنان ، يرصد الناس العاديين في مناطق الحرب في الشرق الأوسط وهم يكافحون ويأملون في المزيد من السلام. تم عرض الفيلم لأول مرة في العالم في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين في 9 سبتمبر ، ثم عرض في مهرجان تورنتو السينمائي في 15 سبتمبر ، وعرض في مهرجان نيويورك السينمائي في 6 أكتوبر.



وفي حديثه في مهرجان البندقية ، قال روزي لوكالة أنسا إن فيلمه الوثائقي الأخير "غيرني إلى الأبد".



فاز المخرج الروماني المولود في أسمرة بالجائزة الأولى في البندقية في عام 2013 عن فيلم Sacro GRA ، وهو قصة حياة غريبة على الطريق الدائري في روما.



فاز بجائزة الأسد الذهبي في برلين في عام 2016 مع Fuoccoamare ، وهي دراما للمهاجرين تدور أحداثها في جزيرة لامبيدوزا الصقلية.



