سينما:إيطاليا ترشح الفيلم الوثائقي "نوتورنو" للأوسكار

أنسامد - 25 نوفمبر / تشرين الثاني - عرضت إيطاليا ، أول أمس
الثلاثاء ، فيلم "نوتورنو" " Notturno للمخرج جيانفرانكو روزي
لأوسكار أفضل فيلم أجنبي .
وستعلن الأكاديمية القائمة المختصرة المكونة من 10 أفلام في 9
فبراير من العام المقبل.وسيتم الإعلان عن المرشحين الخمسة في 15
مارس ، وسيقام حفل الأوسكار في لوس أنجلوس في 25 أبريل.
فيلم "نوتورنو" للمخرج الوثائقي جينافرانكو روزي البالغ من
العمر 56 عاما ، والذي تم تصويره على مدار ثلاث سنوات في سوريا
والعراق وكردستان ولبنان ، يرصد الناس العاديين في مناطق الحرب في
الشرق الأوسط وهم يكافحون ويأملون في المزيد من السلام.
تم عرض الفيلم لأول مرة في العالم في مهرجان البندقية
السينمائي السابع والسبعين في 9 سبتمبر ، ثم عرض في مهرجان تورنتو
السينمائي في 15 سبتمبر ، وعرض في مهرجان نيويورك السينمائي في 6
أكتوبر.
وفي حديثه في مهرجان البندقية ، قال روزي لوكالة أنسا إن فيلمه
الوثائقي الأخير "غيرني إلى الأبد".
فاز المخرج الروماني المولود في أسمرة بالجائزة الأولى في
البندقية في عام 2013 عن فيلم Sacro GRA ، وهو قصة حياة غريبة على
الطريق الدائري في روما.
فاز بجائزة الأسد الذهبي في برلين في عام 2016 مع Fuoccoamare
، وهي دراما للمهاجرين تدور أحداثها في جزيرة لامبيدوزا الصقلية.