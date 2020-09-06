عرض أول فيلم إيطالي لينافس في مهرجان البندقية

أنسامد - 5 سبتمبر /أيلول - يعرض فيلم بادرينوسترو (أبانا) للمخرج كلاوديو نوس ، وهو الأول من بين أربعة أفلام إيطالية تتنافس على جائزة الأسد الذهبي لهذا العام ، في مهرجان البندقية السينمائي يوم الجمعة.



يقوم بادرينوسترو بدور والد المخرج ، بييرفرانشيسكو فافينو ، ضحية هجوم إرهابي في عام 1976 في روما .



ويحكي الفيلم عندما كان فاليريو يبلغ من العمر عشر سنوات ولديه خيال حي. تنقلب حياته عندما كان طفلا رأسا على عقب عندما شهد مع والدته جينا هجوما على والده ألفونسو من قبل مجموعة إرهابية. منذ تلك اللحظة ، يترك الخوف والشعور بالضعف علامة دراماتيكية على مشاعر الأسرة بأكملها. ولكن في تلك الأيام الصعبة تحديدا ، تعرف فاليريو على كريستيان ، وهو صبي لا يكبره كثيرا. وحيد ، متمرد ووقح ، يبدو أنه ظهر من العدم. هذا الاجتماع ، في صيف مليء بالاكتشافات ، سيغير حياتهم إلى الأبد.



