سائحة تتسلق منطقة أثرية في مدينة بومبى،النيابة تحقق

أنسامد - 20 أغسطس /آب - قامت سائحة بتسلق منطقةالحمامات في بومبي في فيراجوستو لالتقاط صور للموقع الروماني القديم، وقد فتحت النيابة تحقيقا بعدما أثارت القضية عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي .



يحاول المسؤولون تحديد هوية وعمر وجنسية المرأة وقالوا إنها ستتهم بخرق الحظر المفروض على تسلق الآثار أو حتى الجلوس عليها.



دفنت مدينة بومبي الرومانية القديمة بسبب ثوران بركان فيزوف عام 79 م لهذا فإن السياح ممنوعون من ملامسة آثارها