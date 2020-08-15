مواهب إيطالية جديدة في مهرجان "ماجنا جريسيا" السينمائي

انسامد - 15 أغسطس / آب - إختتم صانعو الأفلام والكتاب والممثلون الشباب الدورة السابعة عشرة لمهرجان "ماجنا جريسيا" السينمائي الذي تم تنظيمه هذا العام في مدينة كاتانزارو في كالابريا. الحدث ، الذي أخرجه جيانفيتو كاسادونتي ، ظهر في كل عام سلسلة من الأفلام الأولى والثانية لاستكشاف آفاق جديدة للسينما من خلال عيون المؤلفين الناشئين الذين تم الحكم عليهم هذا العام من قبل لجنة التحكيم برئاسة الممثل ميشيل بلاسيدو مع المخرج بيتر ويبر ، الممثلة والمخرج سوزي لاود والممثل أنطونيو كاتانيا.



وذهبت جائزة أفضل سيناريو للمخرج فرانشيسكو غياتشيو وماركو ديمورو وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى فايم بويان ، الممثل الإيطالي الذي تنحدر عائلته من بنغلاديش ، والذي فاز عن دوره في فيلم Bangla ، الذي كتبه وأخرجه ، وجهة نظر ساخرة حول هجرة الجيل الثاني في إيطاليا.



