بناء متحف سعودي جديد لعرض اغلي لوحة..مخلص العالم

انسامد - 10 يونيو - حزيران - بدأت المملكة العربية السعودية خططا سرية لبناء متحفا جديدا علي ابواب العاصمة الرياض لتضم اغلي لوحة فنية في التاريخ المسماة " مخلص العالم" والتي ابدعها ليوناردو دافنشي .



واكدت صحيفة وول ستريت جورنال التي اذاعت السر وفقا لمصادر عليمة ان هذا المتحف يندرج في اطار جزء من خطة عملاقة لانشاء12 مؤسسة فنية جديدة بتكلفة مليار دولار .



وكانت اللوحة قد اختفت منذ نوفمبر 2017 بعد ان اشتراها شخص مجهول بمبلغ قياسي يصل الي 450 مليون دولار في مزاد اعدته صالة كريستيز ولم تظهر اللوحة بعدها في صالات المزاد ..وكان من المفترض عرضها في سبتمبر 2018 في متحف لوفر ابوظبي بيد ان هذا المشروع انتهي دون اي تفسير الا من بعض التصريحات الباهتة حول ظهور اللوحة علي اليخت "الف ليلة و ليلة" لرجل الرياض القوي ولي العهد السعودي محمد بن سالمان.



وتندرج الخطة في اطار مبادرة ضخمة تعمل علي تحويل المملكة العربية السعودية الي مركز فني دولي خلال العشرة اعوام المقبلة بهدف جذب السائحين و بالتالي دعم اقتصاد البلاد بمبلغ 27 مليار دولار .



ويضم المشروع بعدا ايطاليا حيث يشارك به ستيفانو كربوني المنسق السابق لقسم الفنون الاسلامية في متروبوليتان نيويورك و رئيس مجلس ادارة اللجنة السعودية للمتاحف التي تأسست مؤخرا ..و يقول كربوني انه سيتم بناء متحفين الاول للفن الغربي و سيضم لوحة دافنشي و الثاني سيكون متحفا للفن الاسلامي ..ولكن يمكن أن تعمل هذه اللوحة ذات الأيقونات المسيحية الواضحة علي استفزاز المشاعر في بلد يفخر بانه مهد الاسلام.



