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رفاهيّة - فنون
إقامة مهرجان أوبرا بوتشيني في يونيو القادم
    أنسامد - 23 مايو /ايار - قال منظمو مهرجان أوبرا بوتشيني السنوي في توري ديل لاغو بالقرب من لوكاK أن المهرجان سوف يعقد في الفترة من 26 يونيو إلى 14 أغسطس من هذا العام.

    من بين الأحداث البارزة ، ستقرأ نجمة الشاشة ستيفانيا ساندريلي توسكا Tosca في 13-14 يوليو ، وستعيد الكاتبة ستيفانو ماسيني سرد Tosca و Madama Butterfly و Gianni Schicchi ، مصحوبة بأوركسترا المهرجان ، في 11 يوليو.

    سيكون ضيف الشرف هو تينور أنطونيو بابانو مع أوركسترا ناسيونالي دي سانتا سيسيليا ، في حفل موسيقي في 28 يوليو.ويقام المهرجان في أماكن في فياريجيو وتوري ديل لاغو ، في جران تياترو على ضفاف البحيرة ، و Cittadella del Carnevale ، وفيلا باولينا ، وعدد من الكنائس المحلية.

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