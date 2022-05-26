لافيانا بياجيوتي تعلن اطلاق ملابس للعبة الجولف كأس رايدر2023

(أنسامد) - مايو 26 - روما - أعلنت لافيانا بياجوتي ( ابنة لورا بياجوتي مصممة الأزياء الإيطالية ومؤسس دار بياجوتي للازياء ) عن عزمها إطلاق خط أزياء خاص بملابس لعبة الجولف حيث يستضيف نادي ماركو سيموني للجولف والكونترى الذي ترأسه كأس رايدر في عام 2023 وهو ثالث أهم حدث رياضي على هذا الكوكب ".



قالت لافيانا :""الرابط بين الرياضة ومجموعة بياجوتي يعني استثمارًا ضخمًا من جانب شركتي في نادي ماركو سيموني للجولف والكونتري".



و أضافت : "لقد عملت على هذا المشروع على مدار 3 سنوات حيث أعدت تجديد ملاعب الجولف التي تحيط بمكان اقامتي حيث أعيش و أعمل في قصر ماركو سيمون على مسافة 17 كيلومتر من روما ".



و أشارت "تبلغ مساحة الملاعب 150 هكتار، وتضم 27 حفرة لللجولف ".



و أكدت أن ناديها سيستضيف النسخة السابعة عشر من مسابقة خيرية تنظمها مؤسسة فيالي وماورو لجمع الأموال لأبحاث التصلب الجانبي الضموري كما ستقام على أرضه ايضا بطولة إيطاليا المفتوحة للجولف.



وأعلنت أن دار أزياء بياجيوتي تعمل ايضا على ترميم الاعمال التاريخية حيث سيتم إطلاق عملية ترميم نافورة ديا روما في ميدان ديل كاميدوجليو. (أنسامد).



