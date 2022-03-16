لورا بياجيوتي توقيع إتفاقية ترخيص حصرية للنظارات

(أنسامد) - مارس 16 - روما - أعلنت مجموعتي بياجيوتي وديمينيجو توقيع إتفاقية ترخيص حصرية لإنتاج وتوزيع النظارات الطبية والشمسية التي تحمل علامة لورا بياجيوتي .



وينتهي العقد الذي بدأ في يناير في 31 ديسمبر 2024.



وتعتبر علامة بياجيوتي من أوائل المصممين الذين أطلقوا خطوط إنتاج النظارات منذ بداية ثمانينات القرن الماضي وحققت نجاحاً كبيراً مع موديل القناع .



وقالت رئيسة ومديرة مجموعة بياجيوتي لافينيا بياجيوتي "نحن فخورون بالإتفاقية الموقعة مع ديمينيجو والذي يمثل نقطة مرجعية في قطاع النظارات من حيث الابتكار والجودة " وأضافت"معاً سوف نصمم مجموعات متميزة قادرة علي التعبيرعن الأسلوب المتميز للورا بياجيوتي في العالم كله من خلال النظارات ".



(أنسامد).



