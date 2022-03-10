فالنتينو يقدم عرضاً أحادي اللون ..الوردي

(أنسامد) - مارس 10 - روما - قدم مصمم أزياء دار فالانتينو الابداعي، بيير باولو بيتشيولي، عرضه في باريس في غرفة كبيرة مربعة ذات لون وردي بالكامل.



تقع منصة العرض في المنتصف بإرتفاع أربع درجات عن الأرض، مما شكل ضغطاً كبيراً علي حركة العارضات اللاتي ترتدين الكعوب العالية جدا، الأمر الذي أدى لسقوط إحداهن بالفعل اثناء العرض.



وقدم بيتشيولي العرض باللغة الإنجليزية وقال، "رغم الوقت الصعب الذي نمر به، كان الشيء الوحيد الذي يمكننا عمله هو العمل".



وتابع " حتى اختيار اللون الوردي الوحيد في العرض - ورغم تناقضه مع الظروف التي نمر بها - كان قرار فردي تم أتخاذه من فترة طويلة، ومن أجله تعاونت دار فالنتينو مع بانيتون كالر اينستيتيوت لخلق هوية فريدة".



ويعتبر اللون الوردي الذي اختاره بيتشيولي، لوناً حيوياً مشرقاً ومضيئاً ومتفائلاً وبمثابة صفعة للملل والخوف والمستقبل الغامض.



يضع هذا العرض أحادي اللون للمجموعة الجديدة السيدات والرجال على حد سواء أمام تحدي كبير واختيار جذري يتلخص في عمل خزانة ملابس كاملة من اللون الوردي بدرجة معينة لاتخضع للمقارنة بأي درجة أخرى من درجات اللون فهي تضيئ وتغزو الملابس والأحذية والحقائب والجوارب، حتى ماكياج العيون سيخضع لهذه الدرجة من الوردي الساحر.



(أنسامد).



