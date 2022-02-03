بولجاري تطلق 3 من 7 بودكاست لساعتها اوكتو فينيسيم

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - قررت شركة بولجاري الايطالية للسلع الفاخرة عمل 7 بودكاست تتعلق بساعتها اوكتو فينيسيمو وذلك بهدف الاحتفاء بالمسار الابداعي لرجال و نساء أحدثوا ثورة في القواعد وتخطوا كافة الحدود في تخصصاتهم.



يقدم البودكاست 7 شخصيات يتحدثون عن المسار الذي قطعه كل منهم وعن الحدود والعقبات التي تخطوها في مجالات مختلفة مثل الموسيقي والرياضة والاستكشاف والفن .



مع ساعة اوكتو فينيسيمو أعادت بولجاري كتابة رموز صناعة الساعات الفاخرة ، محققة سبعة أرقام قياسية عالمية في سبع سنوات، بصفتها سيدًا في فن التصغير الفائق وفي إعادة التفسير المعاصر لتعقيدات صناعة الساعات التقليدية ، تتجاوز ماركة بولجاري الجانب التقني والإنجازات في هذا المجال ، وتعمل علي تحطيم رقم قياسي عالمي.



يقدم الثلاث حلقات الاولي قائد الاوركسترا بياتريش فينيزي وفنان المالتيميديا رفيق اناضول ورائدة الفضاء المتدربة اليسا كارسون ..وهي متاحة علي كافة المنصات الرئيسية : Spotify, Apple podcast, Google podcast, Amazon music, Deezer, Podcast addict, Castbox, Overcast, JioSaavn, Anghami, Stitcher, iHeartRadio et TuneIn.



بولجاري، شركة إيطالية تنتج السلع الفاخرة، كانت مملوكة مسبقاً لشركة أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون الفرنسية. ..قد اشتق من اسم عائلة مؤسس الشركة اليوناني Sotirios Voulgaris، (1857-1932.) على الرغم من أن الشركة قد حققت لنفسها اسماً وشهرة من صناعة المجوهرات، إلا أنها اليوم إحدى العلامات التجارية الفاخرة المميزة التي تنتج عدة منتجات وخطوط إنتاج كالساعات والالعطور وملحقات الملابس، فضلاً عن سلسلة فنادق. (أنسامد).



