دولتشي اند جابانا..وداعا للفراء الطبيعي

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - اكد بيان لدار ازياء دولتشي اند جابانا علي القرار المعلن مسبقا بعدم استخدام فراء الحيوانات الطبيعي في كافة مجموعاتها اعتبارا من 2022.



وقد كانت الدار حريصة علي التاكيد علي قرارها قبل عرض ازياء الرجال وقالت انها ستعتمد علي صانعي الفراء الايطاليين وذلك- كما يشير البيان - للحفاظ علي مجالات العمل واحترافية اساتذة الفراء الصناعي.



وبناء علي ذلك اعلنت الدار عن استمرار تعاونها مع هؤلاء الحرفيين في عمل ملابس و اكسسوارات من الفراء صديق البيئة ، وهو بديل مستدام ، من الفرو الصناعي ، يستخدم مواد معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير.



وتواجه دور الازياء الكبرى حول العالم اتهامات من جمعيات حقوقية باستخدام فراء طبيعي في منتجاتها، كما نظم مدافعون العديد من المظاهرات التي تطالب هذه الدور بالتوقف عن هذه العادة.



وفي بداية عام 2020، أعلنت دارفيرساتشي الإيطالية Versace عن توقفها عن استخدام جلود حيوان الكنغر، في منتجاتها الجلدية، استجابة لدعوات جمعية تدافع عن حقوق الإنسان. (أنسامد).

