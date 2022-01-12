دارفيرساتشي تحتفل بعام النمر

(أنسامد) - يناير 12 - روما - تحتفل دار ازياء فيرساتشي بعام النمر بمجموعة ازياء تتضمن مجموعة مختارة من الإكسسوارات الشهيرة المستوحاة من بطل الرواية في التقويم الصيني.



تتميز المجموعة بطباعة جديدة تصور نمر جالسًا بين أوراق ذهبية باروكية على خلفية حمراء اللون الرمزي لاحتفالات رأس السنة الجديدة.



يزين شعار النمر مجموعة الملابس الجاهزة مثل الطباعة ، على البلوزات والقمصان المصنوعة من الجيرسيه ، والتطريز الأنيق ، على السترات ذات الطراز الرياضي والسترات الصوفية بأزرار.



تثري طباعة لاجريكا بدرجات اللون الأحمر مجموعة مختارة من الملابس للرجال والنساء. ويشمل ذلك الفساتين ذات الأكمام القصيرة والبلوزات والتنانير المزينة بالأزرار الذهبية برأس ميدوسا. تم الانتهاء من السترات الرياضية للرجال والسراويل الرياضية بنسيج تقني مع طبعة لاجريكا وتفاصيل مطرزة.



تشمل مجموعة الإكسسوارات ذات الإصدار المحدود المفعمة بالحيوية والرائعة للسيدات طرازات حقائب لاميدوزا الجديدة وحافظات الهواتف المحمولة باللون الأحمر مع تفاصيل معدنية ذهبية...وابتكر للرجال ، حقائب ظهر مغطاة بالقماش وحقائب متعددة الاستخدامات الحملة تقدم مجموعة الازياء بأداء بهلواني يحتفل بالعام الجديد بأسلوب فيرساتشي للغاية.



يحضر المتزلج الفني المحترف لو تشين والراقصة جيا ليو كضيفين مميزين يرتديان بعض أزياء فيرساتشي المثالية لقضاء العطلات.



(أنسامد).



