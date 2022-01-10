فلورنسا :ازياء الرجال..موديلات مريحة..وبدلات للجنسين

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تقدم عروض ازياء الرجال بيتي اومو التي تقام مرتين في السنة في فلورنس مفهوم جديد للموديلات المريحة للقمصان و البدلات المقدمة وتصلح للجنسين في عرض خريف و شتاؤ 22-23.



تطورت الخياطة الرجالية على مدار عدة مواسم: أولًا لقاء مع أزياء الشارع ، ثم الشغف بالملابس الرياضية (مع أحذية رياضية تتناسب مع البدلات) ، والآن أصبح الوباء الذي دفع الجميع للبحث عن الراحة والأناقة "السهلة" .



هذه هي الفكرة التي يتبناها عرض الازياء بيتي اومو 101 .. بدءًا من 11 يناير في قلعة دي باسو في فلورنسا حيث من المقرر حتى يوم الخميس المقبل ، تقوم شركات الازياء بتنفيذ رغبات المستهلكين.



ينقسم المسار إلى ثلاثة مجالات لأزياء الرجال: الكلاسيكية في الإصدارات الأكثر ابتكارًا ومعاصرة ، ثم الملابس الخارجية وأزياء الشارع ، وأخيرًا يقدم العلامات التجارية الإصدار الرابع من النمط المستدام ، الذي يركز على موضوعات الاستدامة والابتكر).



هنا في خريف وشتاء 2022-2023 ، اصبحت الصور غير تقليدية '': فهي اكثر نعومة وتتجاوز مفهوم الأحجام الضيقة لتعطي الراحة للجسم وتحميه دائمًا في غلاف ناعم من الدفء. وغالبًا ما يتم تصميمها بحيث يرتديها الجنسين لنفس الموديل.



تركز بعض العلامات التجارية على الموضوعات والألوان المعاصرة ، والبعض الآخر يلعب بشكل كلاسيكي مع ذكرى الأشكال القديمة ، ولكن دون مرجع تاريخي دقيق.



والتي تقدم بدلات مصممة ولكن بلمسة سهلة: جاكيتات رياضية وبنطلونات شبه رياضية. يُفضل أيضًا الراحة والطبيعية في Lardini: تحتوي السترات على طية صدر طويلة أو تتحول إلى سترات وقميص ، والسراويل ذات المقاس المريح ، والمعاطف طويلة ومتناسقة. من كاديني يأتي الجاكيت المحبوك من الصوف الناعم. في Herno ، من ناحية أخرى ، الثوب الذي سيصبح بطل الرواية المطلق هو أول نموذج قاذفة مبطن.



بالإضافة إلى الأقمشة التقليدية ، تُدرج الشركات مواد جديدة في المجموعة ، كانت مخصصة في السابق للرياضة فقط: الأقمشة ذات التأثير المطاطي ، والأقمشة المطاطية ، والحشو المعاد تدويره والقابل لإعادة التدوير. (أنسامد).



