ريبيكا باجليني تعرض ملابس مسلسل امريكي في ميلانو

(أنسامد) - يناير 3 - روما - مع بداية الفصل الجديد لمسلسل الجنس والمدينة تم فتح خزانة ملابس كاري بطلة المسلسل الامريكي الشهيرjust like that في ميلانو لزيارة خزانة ملابس أكثر المسلسلات التلفزيونية بريقًا .



خزانة ملابس بطلة المسلسل كاري: من لم يحسدها أبدًا ، ربما حتى مجرد إلقاء نظرة عليها.



فساتين رائعة كلها مصطفة بألوان متناسقة ،مع أحذية متناسقة بدقة .



زار بعض المشاهير من عالم الترفيه والرياضة المجموعة لمعاينة خزانة الملابس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسرد بعض الحكايات عن حياتهم المتعلقة بالصداقة. مما اتاح الفرصة لعشاق السلسلة لدخول خزانة الملابس وتجربة الملحقات والتقاط الصور وتسجيل القصص في سياق فريد وسهل الانستغرام. بعد الحصول على تكريم صغير مستوحى من السلسلة ، في انتظار الضيوف وكان هناك سيارة أجرة صفراء وصلت مباشرة من نيويورك ، وهي نفس السيارة التي كانت كاري ستوقفها أثناء الطيران .



من ناحية اخري .. اعادت مصممة الازياء الايطالية الشهيرة ريبيكا باجليني ابتكار إطلالات مختلفة مستوحاة من موديلات الجزء الاول من المسلسل الشهير وكان عنوانه " الجنس و المدينة" ,... لتجعل المعجبين يستمتعون بلحظة من المرح والمشاركة بصحبة صديق: الصداقة والشغف بالموضة هما في الواقع مزيج من النجاح قادر على أن يمر بكل عصر ويشارك فيه كل جيل.



قالت ريبيكا باجليني ، مصممة الأزياءالايطالية الشهيرة ومحررة الأزياء - قمنا بإعادة تتبع المظهر التاريخي للجزء الاول من المسلسل لتطويرها و جعلها تتماشي مع اخر صيحات الموضة في الجزء الثاني الذي بدات اذاعته وبدأنا بحثًا حقيقيًا عن الأزياء التي تصل إلى يومنا هذا. في هذا الموسم الجديد ، تبدو الإطلالات البالية ، وستكون ، تجسيدًا لجوهر الموضة ، وربما يكون هذا هو مفتاح نجاح المسلسل " قالت ريبيكا باجليني ..كان للمسلسل الأيقوني في أواخر التسعينيات أسلوب جعله يعود بقوة إلى منصات العرض في هذه الفترة ، لكنه يترك الآن مجالًا للعرض الجديد من And Just Like That ... حيث يكون أبطالنا أكثر نضجًا. مع فريقي قمنا بإعادة تتبع المظهر التاريخي وبدأنا بحثًا حقيقيًا عن الأزياء التي تصل إلى يومنا هذا.



