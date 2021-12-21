عيد الميلاد: بوتيغا فينيتا تبيع مساحاتها للمحلات الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - بمناسبة عيد الميلاد: قررت دار الازياء بوتيغا فينيتا تخصيص مساحاتها علي الانترنت للمحلات الإيطالية وبدلا من عرض منتجات شارع فيا مونتي نابليوني وفيا كوندوتي قامت دار ازياء بوتيجا فينيتا باستبدال المنتجات الفاخرة بعبوات الزيت والأرز والبسكويت والصابون المصنوع يدويًا في نافذة المتجر .



قامت دار ازياء بوتيجا فينيتا ببيع مساحتها علي الانترنت: مساحاتها الإعلانية وموقعها الإلكتروني ونشراتها الإخبارية وعروضنه تم تخصيصهل لعرض الزيت والأرز والبسكويت والصابون الحرفي: هذه هي مبادرة بوتيجا لمحبيها التي أطلقتها علامة بوتيجا فينيتا في الأعياد لدعم ورش العمل الإبداعية الإيطالية..



"نحن متحمسون - كما يقول الرئيس التنفيذي بارتولوميو رونجون - لإطلاق بوتيغا لصالح بوتيجاس جنبًا إلى جنب مع الحرفيين الإيطاليين الذين نتشارك معهم القيم المشتركة للإبداع والحرف اليدوية. نحن فخورون بتقديم رؤية عالمية لهؤلاء" بوتيغي "المتجذرين بعمق في الثقافة الإيطالية ، خاصة في الوقت الذي تستمر فيه الكيانات الصغيرة في التأثر بالوباء. إنه لشرف لنا أن نبث مساحاتنا الإعلانية وموقعنا الإلكتروني ونشراتنا الإخبارية (أنسامد).



