دي ريجو يقدم اول مجموعة نظارات لفيليب بلين

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - اعلنت شركة نظارات بيللينو ان دي ريجو للبصريات سيقدم اول مجموعة من النظارات من تصميم فيليب بلين و هي في معظمها نظارات شمسية تتميز بوجود عناصر واضحة تحمل شعار المصمم جنبًا إلى جنب مع العناصر المميزة الأخرى للعلامة التجارية بما في ذلك الجماجم والكريستال والأزرار.



تتكون المجموعة من 33 تصميم منها 19 نظارة شمسية و 14 نظارة طبية ، وسيتم توزيعها عالميًا من خلال شبكة مبيعات دي ريجو وكذلك في متاجر فيليب بلين.



تبدأ الحملة الدعائية في اول ديسمبر بقيادة المصور ستيفن كلين حيث يركز علي رئيس مجلس ادارة المجموعة بلين بنفسه والفنانة الامريكية ميجان فوكس. (أنسامد).



